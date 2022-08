Bianca Atzei, il futuro bebè fa le "corna": l'ecografia è virale

Durante un controllo ecografico della sua gravidanza il futuro bebè si è mostrato in una curiosa e bizzarra posizione, con la manina che sembra fare un gesto inequivocabile: le "corna". il particolare ha suscitato l'ironia della coppia. "Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?", si è chiesto il futuro papà sui social.

Nel dialogo pubblicato nelle storie Instagram Stefano Corti rimane scherzosamente perplesso, dialogando con Bianca Atzei: "Scusami, non c’è un ca..o da ridere te lo dico!" esclama mentre la cantante ride di gusto. E intanto il post della coppia riceve una pioggia di commenti che simpatizzano con il futuro bebè.

La cantante e l'inviato de "Le Iene" sono fidanzati dalla primavera del 2019. A fine luglio è arrivata la notizia che la cantante fosse incinta con il bel pancino in mostra al mare. "Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo", aveva scritto Bianca Atzei a sui social mostrando una foto con la pancia e l'ecografia del bambino. La coppia ha vissuto un momento piuttosto delicato un anno prima che avevano confidato ai fan: un aborto spontaneo che ha portato profondo dolore. Ora però i due sono pronti a diventare genitori: "Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore", aveva scritto la coppia, raggiante.

Leggi Anche Bianca Atzei è incinta, in arrivo il primo figlio da Stefano Corti

Per un anno la coppia aveva provato ad avere figli, ma la gravidanza tanto desiderata tardava ad arrivare e per questo erano ricorsi alla procreazione medicalmente assistita. Inizialmente il processo era andato a buon fine, ma poi la cantante aveva subito un'interruzione di gravidanza. "Mi sentivo già mamma - aveva detto Bianca Atzei -. Era una notizia meravigliosa che poi si è trasformata in una tragedia". Da allora la cantante e Stefano Corti non hanno, però, mai smesso di crederci. E ora, a distanza di pochi mesi, sono finalmente tornati a sorridere in attesa che il loro bambino venga al mondo.