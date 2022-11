Bianca Atzei posa con il pancione nudo, countdown iniziato

Si fa ritrarre con una mantella che le copre solo la testa e le spalle, mentre il seno è in parte nascosto dai lunghi capelli scuri e le parti intime coperte dalle mani. Il countdown è iniziato: ormai manca poco al parto e la cantante e Stefano Corti non vedono l'ora di accogliere il loro bebè.

Bianca Atzei è bellissima con le sue forme da futura mamma. Il pancione è esplosivo e lei lo sfoggia con fierezza, puntando lo sguardo verso l'obiettivo quasi con sfida. "Sei troppo bella" commenta Stefano Corti, con cui fa coppia dal 2019. Poche e semplici parole le sue ma che descrivono tutto l'amore per la sua compagna.



Il dramma dell'aborto spontaneo

Questo pancione che sfoggia con orgoglio, Bianca Atzei l'ha desiderato follemente. Lei e Stefano Corti hanno iniziato a cercare un figlio dopo soli due mesi di convivenza ma, nel 2021, hanno dovuto affrontare il dramma di un aborto spontaneo. "Dalla gioia più grande, alla sofferenza più forte, in un battito di ciglio", aveva scritto la cantante. Il dolore è stato immenso, ma la coppia non si è persa d'animo e a luglio hanno annunciato la nuova dolce attesa: "Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…" hanno scritto in quell'occasione sui social.

Il baby shower azzurro

Per festeggiare l'imminente arrivo del loro primogenito, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno organizzato un baby shower tutto azzurro. Sono in attesa di un maschietto, di cui non hanno rivelato quale sarà il nome ma solo le iniziali: N. A. La coppia ha inoltre deciso che il piccolo avrà il cognome di entrambi. Al party hanno invitato tanti amici, tra palloncini e un fondale con una falce di luna gigante. "Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare" è la dedica per il bimbo che nascerà tra circa un mese.