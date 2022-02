Bianca Atzei in piscina… a luci rosse con Stefano Corti

Basta una spa circondata dal verde, un ristorante argentino fuori città e la musica di Bianca Atzei fa cantare i follower. Insieme al fidanzato Stefano Corti, la sexy cantante sarda si è goduta un pomeriggio immersa in piscina con un completino rosso che ha fatto surriscaldare la temperatura social. Con la Iena ha regalato siparietti bollenti tra pose di coppia e avvinghiamenti pericolosi, prima di una cena sudamericana in Brianza al sapore di… derby.

Divertimento, passione, complicità. Ci sono tutti gli ingredienti per una domenica perfetta per Bianca e Stefano che hanno trascorso prima qualche ora di relax nella spa tra bagni di coppia in piscina e scherzi nella sauna, poi una buona cena con gli amici e infine un po’ di ironia sul derby Inter-Milan.



La coppia lo scorso autunno aveva attraversato un periodo molto difficile: i due, annientati dal dolore per un aborto spontaneo, avevano raccontato la loro storia ai fan rendendoli partecipi di un momento davvero complicato. Poi con tanto amore e complicità hanno saputo risollevarsi e aprire il cuore alla vita. Bianca Atzei e Stefano Corti stanno insieme da due anni e mezzo e la cantante del compagno ha sempre detto: “Tra di noi c’è tanta passione e lui mi fa anche molto ridere. Per una donna è una cosa importante… Posso ritenermi fortunata perché Stefano mi fa stare davvero bene”.

