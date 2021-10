Bianca Atzei: "Mi sentivo già mamma, dopo l'aborto mi sono sentita in colpa"

Bianca Atzei ha abortito Instagram 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 7 di 17 8 di 17 9 di 17 10 di 17 Bianca Atzei -olycom 11 di 17 instagram 12 di 17 instagram 13 di 17 instagram 14 di 17 Bianca Atzei Instagram 15 di 17 instagram 16 di 17 instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Era l’ultima ecografica per uscire dai mesi di rischio, eravamo pronti a dare questa notizia meravigliosa che poi si è trasformata in una tragedia. Mi sono sentita in colpa". Bianca Atzei, ospite sabato 23 ottobre a "Verissimo", racconta per la prima volta il dramma dell’aborto spontaneo vissuto accanto al compagno Stefano Corti.