Bianca Atzei: "Cambio rotta con Boss Doms e omaggio Giuni Russo" 

Bianca Atzei cambia pelle. La cantante ama sperimentare e dopo "John Travolta" feat. Legno lancia il nuovo singolo " Straniero " in collaborazione con Boss Doms e con lo speciale feat. di Seryo . Il ritornello, voluto dall’artista sarda, richiama alla memoria la celebre canzone di Giuni Russo " Alghero ". "E' l'inizio di un progetto che mi porta in un'altra direzione, è un cambiamento doveroso che mi stimola tanto...", confessa a Tgcom24.

"Straniero" come nasce?

Durante il lockdown stavo perdendo un po' di stimoli e ho iniziato ad ascoltare musica lontana da me. Insieme al mio staff abbiamo deciso di fare una sessione di scrittura con diversi autori. Così è arrivato il pezzo 'John Travolta' e adesso 'Straniero', che nasce dai produttori dei Coma Cose. Mancava il ritornello, che mi è venuto all'improvviso.

Una dedica alla tua terra e ad "Alghero" di Giuni Russo...

Giuni la conoscevo e l'ho riscoperta perché mi ci rivedo molto, lei è sempre stata eclettica, trasformista, ha una vocalità importante, passa dai bassi agli alti con una agilità incredibile. Si è sempre messa in gioco e mi ci rivedo in questa voglia di trasformazione, di cambiamento.

Ma nel brano ci sono due collaboratori importanti...

Sono strafelice che Boss Doms abbia accettato, chi più di lui poteva essere così giusto. Insieme siamo come dei coriandoli colorati.... Seryo lo conosco da quando fece X Factor, ha una potenza nella voce pazzesca, intensa, arriva nel pezzo come un vulcano. E' come il vento della Sardegna...

E' un nuovo capitolo per te?

E' l'inizio di un progetto che mi porta in un'altra direzione, a un certo punto hai bisogno di cambiare strada. Il tempo passa e c'è bisogno di mettersi in gioco e scoprire cose nuove e diverse di noi. E' un cambiamento doveroso che mi fa piacere sentire. E' una direzione che mi stimola tanto...

Questi pezzi sfoceranno in un album?

Direi proprio di sì. Ci sono tanti pezzi, uno più belo dell'altro, con collaborazioni molto importanti e anche inaspettate.

A Sanremo ci pensi?

L'ultimo anno non mi sono proposta, non avevo la canzone giusta. Per me Sanremo è un momento importante che va vissuto. Le mie due volte sono state totalmente diverse: la prima avevo paura, la seconda stavo vivendo un momento felice e spensierato. Chissà la terza... mi piacerebbe farmi vedere in un'altra veste..

Live quando ti vedremo?

E' un periodo complicato per i concerti, ma nei prossimi giorni stileremo un calendario... il contatto con il pubblico mi manca tantissimo, è l'unico modo per stare vicino alle persone che ci supportano. E' un filo diretto, quando sono in concerto non voglio mai staccarmi dal pubblico, faccio mille foto finché non se ne vanno, è la cosa più importante e più bella.

L'amore quanto ha influito in questa fase di cambiamento?

Tanto, l'amore tiene in piede tutto.. Anche perché (Stefano Corti, ndr) mi fa ridere e divertire. Quando una donna scopre il sorriso penso sia la cosa più bella.

Cosa ti aspetti da questo brano?

Questo brano è figlio mio, parla della mia terra, mi aspetto che arrivi a più persone possibili. Spero sia un brano leggero, da canticchiare...

