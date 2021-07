Lorenzo Fragola e The Kolors fanno ballare con "Solero"

Dal 2 luglio Lorenzo Fragola torna con "Solero", in collaborazione con The Kolors. Il protagonista dei tormentoni estivi degli ultimi anni ("L'esercito dei selfie", "'#fuori c'e' il sole") e la band di Stash hanno attinto a piene mani dagli anni '80, un mondo che in 'Solero' fa da sfondo ad una collaborazione unica.