Bianca Atzei e Stefano Corti, party azzurro per l'arrivo del loro bebè

Bianca Atzei e Stefano Corti dovranno aspettare i primi mesi del 2023 per diventare mamma e papà, ma il momento di festeggiare è già arrivato.

La coppia ha organizzato un baby shower tutto azzurro per il piccolo in arrivo tra palloncini, farfalle e falci di luna. Una scritta enorme fa da fondale all'allestimento per il party, ed è anche una dichiarazione d'intenti su come affrontare la vita con il loro primogenito: "Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare".