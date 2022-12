Bianca Atzei in ospedale per polmonite e al parto manca poco

Il compagno Stefano Corti spiega la situazione in una Storia: “In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma è ancora ricoverata. E’ nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”. La “Iena” ha mostrato anche una foto della cantante seduta sul letto d’ospedale con i capelli sciolti e il suo bel pancione. Intanto è iniziato pure il countdown al parto previsto a breve.

Meno di un mese al parto

Una settimana fa Bianca Atzei aveva fatto un bellissimo monologo alle Iene rivolto al bebè che porta in grembo. “Perché so che tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore” aveva detto la cantante emozionata e bellissima davanti alle telecamere. “In questi mesi ho lasciato scivolare su di me tutte le mie emozioni, belle e brutte, ho cercato di godermi ogni istante di questa gravidanza… e cerco di farlo anche adesso che manca meno di un mese al parto – aveva detto Bianca Atzei - Non so a cosa andrò incontro, ma so che sarà diverso da come l’ho sognato… Il modo in cui partorirò sarà in gran parte dovuto alla sorte, alla biologia e alla competenza dei medici. Cerco di essere grata perché sto per partorire un figlio che ho sempre desiderato… Sono grata perché arriva dopo tre anni di tentativi, dopo mille esami, punture, prelievi, dopo un figlio perduto, dopo che la nostra coppia ha affrontato mille difficoltà…”.



Il babyshower tutto azzurro

Un mese fa Bianca Atzei e Stefano Corti aveva festeggiato con un baby shower tutto azzurro la cicogna in volo. Avevano fatto sapere ad amici e parenti che un bel maschietto è in arrivo, svelando solo le iniziali scelte per il nome del loro bebè. "Qui dentro c’è N.A. Chi indovina?" aveva scritto la cantante mostrando la pancia. Tra poco arriverà Noa Alexander.