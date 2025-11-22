Martina Nasoni: "A 12 anni il primo pacemaker, lì è finita la mia spensieratezza"

Oggi, dopo anni di cure e monitoraggi, è arrivata la svolta. La ragazza racconta il momento in cui i medici le hanno proposto il trapianto di cuore: una decisione difficile, vissuta con timore e consapevolezza. "All’inizio ho pensato 'no'. Poi ho ripensato a tutto quello che avevo passato e mi sono detta: questo è un regalo che Martina deve fare a se stessa". L’intervento è avvenuto lo scorso agosto, dopo un lungo percorso: "I medici hanno voluto darmi una vita migliore a 27 anni".