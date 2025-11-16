Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: "Avevo già scelto le musiche del mio funerale"

Oggi Bonaccorti è nel pieno del percorso terapeutico. "Ho fatto tutte le terapie – la chemioterapia e la radioterapia – e adesso per due mesi e mezzo non devo fare più niente perché dobbiamo fare la TAC", spiega, mantenendo un sorprendente equilibrio emotivo. "Sto bene. Anche durante le terapie sono stata meglio di quello che mi aspettavo. Non mi sono accorta di avere questa cosa e anche adesso non mi sembra di avere questa tragedia dentro".