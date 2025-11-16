Logo Tgcom24
Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: "Avevo già scelto le musiche del mio funerale"

La conduttrice racconta la sua battaglia a "Verissimo": "Pensavo di morire subito, per quattro mesi sono stata assente a me stessa"

16 Nov 2025 - 19:46
© Da video

© Da video

"Avevo pensato al testamento, al mio funerale, avevo scelto già le musiche". Con questa confessione dolorosa e lucidissima, Enrica Bonaccorti ripercorre a "Verissimo" i mesi più difficili della sua vita, segnati dalla diagnosi di tumore al pancreas arrivata all’improvviso lo scorso settembre.

La conduttrice, 75 anni, racconta di aver affrontato in solitudine l’impatto iniziale della malattia: "Ho pensato di avere pochi mesi davanti. Non avevo voglia di vedere nessuno, volevo annullarmi. Per quattro mesi sono stata assente a me stessa".

Oggi Bonaccorti è nel pieno del percorso terapeutico. "Ho fatto tutte le terapie – la chemioterapia e la radioterapia – e adesso per due mesi e mezzo non devo fare più niente perché dobbiamo fare la TAC", spiega, mantenendo un sorprendente equilibrio emotivo. "Sto bene. Anche durante le terapie sono stata meglio di quello che mi aspettavo. Non mi sono accorta di avere questa cosa e anche adesso non mi sembra di avere questa tragedia dentro".

Il tumore, per il momento, non è operabile: "C’è questa cosa brutta in un punto brutto. Al momento con le chemio il tumore non è regredito, ma non si è nemmeno spostato, non ha prodotto metastasi. Sto sperando di poter essere operata a un certo punto".

