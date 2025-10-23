Enrica Bonaccorti: "Il tumore al pancreas è inoperabile ma ho fiducia"

Enrica Bonaccorti è tornata a parlare del tumore al pancreas che sta affrontando. La conduttrice ha rilasciato un'intervista al settimanale "Gente" spiegando come stanno procedendo le cure a cui si sta sottoponendo. "Ora che mi hanno sospeso la chemio, non ho avuto più dolori né nausea, ma mi è rimasta un po' di debolezza - dice -. Il tumore si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, è impossibile operarlo, intervenire per rimuoverlo. Purtroppo. Ora devo iniziare le sedute di radioterapia. Ho speranza nella scienza, che ha fatto passi avanti incredibili, nella ricerca, che dobbiamo sostenere sempre più".