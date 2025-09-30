Chi è Verdiana Bonaccorti, la figlia di Enrica: perché porta il cognome della madre

L'immagine di Verdiana accanto alla madre, mentre la accompagna in carrozzina, è diventata emblematica: un gesto di cura, ma anche di affermazione pubblica di un legame profondo. Dopo un delicato intervento al cuore, Enrica è riapparsa in televisione e in alcune interviste ha raccontato la vicinanza costante della figlia. In uno degli episodi più toccanti, Verdiana ha rivelato: "Mia mamma è stata senza cuore per alcune ore. Il medico ha preso in mano il suo cuore e poi gliel'ha rimesso". Il racconto prosegue con parole che rivelano la profondità del loro legame: "Il chirurgo ha tenuto in mano anche il mio cuore e la mia vita. Vederti così forte mentre eri così debole mi ha fatto capire chi sono e chi voglio essere".

Queste dichiarazioni, rese pubbliche in trasmissioni come Verissimo, mostrano quanto la vicenda umana, familiare e affettiva tra madre e figlia sia centrale nella loro esistenza. Un'unione che oggi si racconta anche attraverso il cognome, scelto e portato con convinzione.