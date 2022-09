Enrica Bonaccorti, foto con il viso tumefatto: "Sono caduta dalle scale"

La conduttrice ha raccontato su Instagram di essere caduta dalle scale, pur non spiegando le dinamiche dell'accaduto, e di essersi rotta la spalla, per cui ha dovuto operarsi. La notizia è stata accompagnata da una foto che la mostra con il volto tumefatto, seguita da un'altra in cui è ritratta truccata e pronta ad andare in onda. Infatti dopo essere stata dimessa, la Bonaccorti è già tornata in video come ospite di "Pomeriggio Cinque" .

"Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla" ha scritto sui social Enrica Bonaccorti. Poi ha continuato spiegando di essere stata operata dal professore Giovanni Di Giacomo del reparto di chirurgia artroscopica del Concordia Hospital di Roma: "Fra poco ci vediamo a #Pomeriggio5 grazie al prof Di Giacomo che mi ha operata e a Paoletta Carrizo che mi ha truccata". Nella seconda foto condivisa sembra infatti portare una fascia al collo come tutore.

Dopo il post, la conduttrice è stata travolta da un’ondata di affetto social. Sia gli utenti che tanti volti noti hanno voluto farle gli auguri. "Cara un grande abbraccio! Qualunque cosa chiamami", è stato il messaggio di Maria Teresa Ruta mentre Yvonne Scio, con cui ha condiviso l'esperienza a "Non è la Rai", ha scritto: "Cosa? No! Amica da sempre!". "Enrica, mi spiace tanto che tu abbia avuto questo brutto incidente ma una donna forte come te non si lascia fermare da niente", le accorate parole di Sandra Milo.

Nell'estate 2021 Enrica Bonaccorti era stata vittima di un altro piccolo incidente. "Che dire... appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4:30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso" aveva raccontato sui social non appena arrivata in Toscana per le vacanze. La conduttrice si era fratturata il polso destro e, come ha mostrato in uno scatto condiviso, era tornata a casa dall'ospedale con tutto il braccio ingessato.