"Che dire... appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4:30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso", così Enrica Bonaccorti racconta sui social l'incidente di cui è rimasta vittima non appena arrivata in Toscana per le vacanze. La conduttrice si è fratturata il polso destro e, come mostra nello scatto condiviso, è tornata a casa dall'ospedale con tutto il braccio ingessato.

Malgrado l'infortunio la Bonaccorti non ha perso il sorriso e nel post aggiunge: "Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’! Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare... poi qui a casetta foto ricordo!".

La nota presentatrice non ha perso l'occasione per dire la sua anche sul tema vaccini e ha aggiunto un paragrafo contro i no vax: "E dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto! Mia madre geniale chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa. Qualche altro boomer ce l’ha sulla gamba?" per poi concludere: "Non un buon inizio, ma io sorrido lo stesso‼️".