Federica Panicucci svela il mistero delle dita fasciate

Le dita fasciate di Federica Panicucci non sono sfuggite al pubblico di "Mattino Cinque". I telespettatori preoccupati le hanno chiesto spiegazione e la conduttrice nelle storie di Instagram ha spiegato cosa le è accaduto: "Ho afferrato la griglia dei fuochi per spostarla e pulire sotto, dimenticandomi che avevo appena cucinato. Devo tenere i bendaggi almeno per una settimana".

Federica Panicucci mostra le dita fasciate: "Un incidente domestico, state sempre attenti"

"In molti mi hanno scritto per sapere cosa è successo alle mie mani. Approfitto di questo momento in cui sono in macchina con Bacini per raccontarvi cosa mi è capitato. Un incidente domestico. Ho sollevato la griglia incandescente con tutte e due le mani, perché è molto pesante. L'ho lasciata e fortunatamente la pelle non è rimasta attaccata", ha raccontato Federica ai follower.

"L'ustione era bella tosta, ho provato un male disumano. Non ve lo posso spiegare il dolore... Sono riuscita ad andare in farmacia e sono stati bravissimi. Mi hanno subito medicato con pomate, bende e garze sterili", ha continuato. "Grazie per i messaggi, ora sono così ma il peggio è passato. Mi raccomando state sempre molto attenti in casa, perché ci sono un sacco di insidie".

