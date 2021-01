Non solo Palmas e Magnini, ecco i vip che hanno rimandato le nozze al 2021

La pandemia da coronavirus è arrivata come un fulmine a ciel sereno, costringendo tutti a rivedere i piani fatti per il 2020. In moltissimi in tutto il mondo hanno scelto di rimandare all'anno successivo le nozze, e tra loro anche alcune coppie vip. Giorgia Palmas e Filippo Magnini , ad esempio, hanno fatto slittare il matrimonio ben due volte. Ma anche Brooklyn Bekham e Nicola Peltz, Simona Ventura e Giovanni Terzi, Katy Perry e Orlando Bloom dovranno aspettare per dirsi "sì".

La Palmas e Magnini avrebbero dovuto sposarsi il 29 marzo, ma l'emergenza covid li ha costretti a rimandare le nozze. Hanno scelto il 5 dicembre credendo di essersi messi al sicuro, ma la seconda ondata li ha costretti a fissare un'altra data (ancora top secret) nel 2021. Oltre a loro, anche la Ventura e Terzi aspetteranno il nuovo anno per diventare marito e moglie. Stessa sorte per Beatrice Valli e Marco Fantini, per Karina Cascella e Max Colombo e per Federica Panicucci e Marco Bacini: tutte e due le coppie hanno messo in congelatore i fiori d'arancio.

I vip stranieri non fanno eccezione. Il rampollo di David e Victoria Beckham e la sua compagna avevano previsto una cerimonia da mille e una notte per lo scorso settembre ma hanno dovuto posticipare. Katy Perry e Orlando Bloom dovevano sposarsi in Giappone ma sono stati costretti ad aspettare qualche mese in più per coronare il loro sogno d'amore. James Middleton, fratello di Kate, e Alizee Thevenet dovevano sposarsi quest'estate ma lo faranno nel 2021, come Jennifer Lopez e Alex Rodriguez.