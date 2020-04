Nozze rimandate: dopo Palmas e Ventura, stop anche al sì della Cascella

Nozze rimandate a data da destinarsi. Dopo il rinvio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini , che avrebbero dovuto sposarsi il 28 marzo, e quello di Simona Ventura e Giovanni Terzi , tocca a Karina Cascella rivedere i suoi programmi con i fiori d’arancio. Al Giornale la promessa sposa di Max Colombo spiega: “Non avevo mai parlato di date, in realtà non ce l’eravamo data neanche noi, anche se si parlava di 2020. Per via di questa difficile situazione i pensieri sono andati altrove”.

“Il mio compagno ha una discoteca e lui è stato tra i primi a smettere di lavorare, non parlo dal punto di vista economico ma degli impegni che ci saranno, quindi per adesso è rimandato” racconta la Cascella in quarantena con il suo Max.

“Ho passato la prima settimana, come tutti credo, piangendo tanto, cercando di non farmi vedere da mia figlia (Ginevra, 10 anni, ndr) e non trasmetterle preoccupazione. Non è stato facile. Adesso, per forza di cose, ed è brutto da dire, però ci si adatta. C’è una sorta di abitudine, anche se non vorrei dire così perché non ci si può abituare a questo, però c’è una rassegnazione nella speranza che tutto questo finisca”. Sogna le nozze e sogna di allargare la famiglia.

Prima era toccato alla Palmas e Magnini. Si sarebbero dovuti sposare a marzo. “Lo so Amore mio, ma io ti avrei sposato oggi come ti sposerei ogni giorno della mia vita. Ci sposeremo presto quando il mondo potrà stringersi di nuovo in un lungo abbraccio. TI AMO” hanno scritto sui social. Anche Simona Ventura ha dovuto rivedere i suoi piani con Giovanni Terzi. Anche il compleanno per i suoi 55 anni ha dovuto trascorrerlo in isolamento, ma scrive la Ventura: “È stato un compleanno strano, inaspettato e proprio per questo, bellissimo! Sono fortunata, siamo fortunati. Grazie per i vostri auguri, mai così tanti! Di questi momenti passati insieme ricorderò ogni cosa”.



Anche Beatrice di York si sarebbe dovuta sposare a fine maggio con l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Per ora ha rinviato il party, ma con tutta probabilità sarà costretta anche lei a rimandare la cerimonia con parenti ed amici.





