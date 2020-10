Federica Paniccuci, compleanno magico tra boom di ascolti e libro: "La mia ricetta per la felicità"

Meglio di così Federica Panicucci non poteva festeggiare. Per il suo 53esimo compleanno la conduttrice si è regalata il libro-biografia " Il coraggio di essere felice - Piccoli segreti per vivere meglio " in cui condivide le strategie che utilizza "per affrontare meglio la vita". Intanto " Mattino Cinque " in questo inizio di stagione macina ottimi ascolti, diventando spesso programma leader di fascia. A Tgcom24 la Panicucci si racconta tra successi e progetti.

LEGGI ANCHE >

"Mattino 5" riparte: Federica Panicucci e Francesco Vecchi tornano al timone del morning show

Federica come nasce l'idea del libro?

Avevo voglia di dialogare con il mio pubblico e raccontare a chi mi vuole bene alcune piccole strategie che io uso per affrontare meglio la vita e per vivere meglio. Ho pensato di condividere con chi mi segue e con chi avrà il piacere di farlo alcuni piccoli segreti, li ho chiamati proprio così.

Sono dei consigli?

Sono dei suggerimenti su come approcciare alcune situazioni, in modo positivo, invito ad avere quella attitudine che inevitabilmente cambierà la giornata. Pensare di potercela fare e di poter raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo e di vedere realizzare i nostri desideri aiuta moltissimo.

Nel libro le parole "felicità" e "coraggio" si ripetono spesso, cosa significa per te essere felice e quale è stata la scelta più coraggiosa che hai fatto?

La felicità oggi è guardarmi intorno e vedere due figli che stanno bene sereni e in salute, avere un compagno che amo e che mi ama. Avere una quotidianità tranquilla, è avere la vita che volevo. Le scelte coraggiose sono state tante, ad esempio il desiderio dall'inizio si lavorare in televisione, è stato coraggioso e non avevo grandi garanzie. Ho intrapreso questa scelta con coraggio, era un salto nel buio.

All'ultimo hai aggiunto un capitolo "Mai più come prima"...

L'ho scritto di getto alla fine del lockdown, è un capitolo breve che riassume il periodo drammatico che abbiamo vissuto tutti con qualche considerazione in più sul fatto che è stata anche una occasione per guardare dentro di noi. Fermandoci abbiamo potuto capire cosa trattenere e cosa buttare. Chi avere vicino e chi no.

Ci sono anche aneddoti divertenti, uno su tutti?

Un capitolo è dedicato all'estate e alle vacanze, ne racconto uno legato a Marco (Bacini, ndr) in cui parlo della nostra prima vacanza insieme... è molto divertente ma non aggiungo altro..

"Mattino Cinque" ieri è stato il programma leader di fascia, vince spesso sulla concorrenza, sei soddisfatta di questo successo?

Quando lavori bene e ti impegni a testa bassa senza troppi fronzoli alla fine i risultati arrivano. "Mattino Cinque" è una squadra ben rodata fatta di grandi individualità e professionalità e alla lunga si vede. Siamo una squadra vincente. Sono molto felice di esserne al timone da 12 anni.

Il Covid ha cambiato le nostre vite e inevitabilmente anche la tv, cosa succederà?

La televisione è già cambiata soprattutto per i contenuti. Lavoriamo senza pubblico e senza nessuno in studio, abbiamo portato avanti programmi in condizioni non facili, il ruolo prioritario della tv è informare e intrattenere. La tv continua a farlo, bisogna dare la possibilità di alleggerire la giornata e dall'altro alto c'è il ruolo dell'informazione che in questo momento è ancora più importante . Mattino Cinque coniuga alla perfezione entrambe le cose.