Mediaset, in un video promo le novità in arrivo per la stagione televisiva

Prende il via la nuova stagione televisiva e, tra tante conferme, le reti Mediaset si preparano a lanciare anche alcune novità . Queste saranno anticipate, martedì alle 21:30 , in un filmato che sarà mandato in onda a reti unificate da tutti i canale del gruppo. Nella clip, oltre a titoli ormai diventati dei classici, da "Grande Fratello Vip" a "Domenica Live", passando per "Tu si que vales" e "Temptation Island", verranno presentati nuovi programmi.

In attesa di scoprire quali saranno le novità in arrivo, ci sono però le conferme, che nei prossimi giorni prenderanno il via. Lunedì 7 settembre sono ripartite ben quattro trasmissioni: "Mattino Cinque", in diretta dalle 8:45 su Canale 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, "Uomini e Donne", alle 14:45, che taglia il traguardo della 25esima edizione festeggiando con uno studio nuovo di zecca. E poi nel pomeriggio, alle 17:10 il ritorno di "Pomeriggio Cinque", con Barbara d'Urso, seguito alle 18:45 dalla nuova edizione di "Caduta Libera" condotta da Gerry Scotti.

Martedì 8 settembre tornerà “Fuori dal coro” in prime-time su Retequattro, il programma condotto da Mario Giordano. mentre giovedì 10 settembre sarà la volta di “Chi vuol essere milionario?” in prima serata su Canale 5, il game show condotto da Gerry Scotti, e di “Dritto e rovescio” in prime-time su Retequattro, l'approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

Venerdì 11 settembre in prima serata su Italia 1 debutta “Freedom”, il programma di Roberto Giacobbo che per la nuova edizione trasloca da Retequattro, dove, la stessa sera, torna “Quarto grado”, la trasmissione con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero giunta alla dodicesima edizione.

Sabato 12 settembre riparte la gara di talenti giudicati da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli in “Tù sì que vales”, in prima serata su Canale 5. Lo stesso giorno, alle 16, si apre la nuova stagione di "Verissimo", il talk condotto da Silvia Toffanin.

Domenica 13 settembre ripartono i consueti appuntamenti del fine settimane con Barbara d'Urso: alle 17:25, il contenitore "Domenica Live", mentre in prime-time è il turno di "Live - Non è la d’Urso”: il programma targato Videonews.

Lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5, prende il via la quinta edizione di "Grande Fratello Vip", condotto anche questa volta da Alfonso Signorini. Lo stesso giorno riparte il triplice impegno di Barbara Palombelli: "Forum", in diretta dalle 11 su Canale 5, "Lo Sportello di Forum", in diretta su Retequattro dalle 14 e infine "Stasera Italia", sempre in diretta, in access prime-time, su Retequattro.

Mercoledì 16 settembre è il giorno del docu-reality dei sentimenti "Temptation Island", in prima serata su Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, mentre con domenica 20 settembre e lunedì 21 torna protagonista il calcio del campionato di Serie A: prima con "Pressing - Serie A", in seconda serata su Italia 1, con Giorgia Rossi e poi "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco" in seconda serata su Italia 1: in questa nuova edizione condotto da Piero Chiambretti.