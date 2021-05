Panico ad "Avanti un altro": la valletta cade a terra e si fa male

Dopo aver mandato la pubblicità per medicarla, il conduttore è tornato in onda e ha rassicurato i telespettatori: "L'incidente di poc'anzi non ha portato grazie al Cielo a niente di grave. La signora Adriana è in perfette condizioni". Rivolgendosi poi all'uomo, che partecipava al quiz in quanto atleta di 'trasporto della moglie', ha scherzato: "Si è schiuso un nuovo orizzonte per il signor Luigi. Non fa più la corsa con la moglie, ma il lancio della medesima. Una nuova specialità: scaglia la signora e più lontano la lancia, più birra beve".

