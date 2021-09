I 30 anni di "Non è la Rai", fenomeno di costume della tv degli Anni 90

LEGGI ANCHE Ecco come sono adesso le ragazze di "Non è la Rai"

La prima puntata venne trasmessa in diretta dallo Studio 1 del Centro Palatino di Roma. Il programma andò in onda per quattro edizioni, dal 1991 al 1995, prima su Canale 5 e successivamente, su Italia 1. Per la sua capacità di prendere ragazze sconosciute alla prima esperienza e trasformarle in stelline in grado, in molti casi, di fare una lunga e soddisfacente carriera da attrice o da showgirl, può essere considerata il primo talent della nostra tv.

A condurre, nella fascia dell'ora di pranzo su Canale 5, c'era Enrica Bonaccorti con Antonella Elia e Yvonne Sciò come "spalle". Cento ragazze scatenate, un palco, balletti, giochi, sketch e canzoni e una piscina in cui buttarsi alla fine del programma. Ben presto le stesse ragazze divennero protagoniste assolute, tanto che dalla metà della seconda stagione, condotta da Paolo Bonolis, con il passaggio su Italia 1 e al pomeriggio, il loro spazio aumentò sempre di più fino a prendere la conduzione in una sorta di festosa autogestione. A fare da "capobanda" fu messa Ambra Angiolini che, "istruita" dal suo talent scout Gianni Boncompagni guidò con successo ben due edizioni del programma.

Sullo schermo giovanissime ragazze si esibivano in giochi telefonici, balletti e canzoni, con scenografie curate da Boncompagni stesso, al timone anche della regia. Sul palco passarono in tantissime: Claudia Gerini, Romina Mondello, Sabrina Impacciatore, Lucia Ocone, Nicole Grimaudo, Antonella Mosetti, Alessia Mancini, Alessia Merz, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Yvonne Sciò, Antonella Elia, Veronika Logan, Maria Monsè e molte altre.

Le ragazze venivano scelte personalmente da Boncompagni, e presto si trasformavano da teenager alle prime armi a veri e propri idoli della tv. La trasmissione registrò un successo da record e invase letteralmente le case e l'immaginario collettivo degli italiani per tutta la sua durata.