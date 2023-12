Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana: "L'operazione al cuore ci ha travolte"

A "Verissimo" Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana raccontano la difficile operazione a cuore aperto affrontata dalla conduttrice dopo la diagnosi arrivata attraverso tac e coronarografia, delle arterie ostruite. "Sono ancora un po' fragile ma sto bene. Mia figlia è stata la mia cura, è stata accudente come una badante, una mamma" ha raccontato Enrica Bonaccorti.

"Sono stati mesi difficili in cui ho visto il buio totale. Mi sono messa in gioco, ho cercato di capire come sarebbe stata la vita senza mia mamma ma non riuscivo a immaginarla. Sono diventata meno figlia e più apprensiva, mia mamma è la persona più importante insieme a mio figlio" ha aggiunto Verdiana. "Sono stata otto ore in sala operatoria e più di un'ora con il cuore da un'altra parte, letteralmente. Nel mentre mia figlia ha gestito tutto da sola, anche la casa, è stata incredibile. Se non fossimo parenti e fosse un uomo giuro la sposerei, è eccezionale" ha concluso l'attrice.