Enrica Bonaccorti svela di avere un tumore: "Ora che l'ho detto mi sento già più forte"

La Bonaccorti non ha specificato che tipo di tumore abbia. La scoperta è avvenuta quattro mesi fa e da quel momento aveva deciso di isolarsi da tutto. "È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione - scrive -, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è…". Ma ora ha deciso di rendere pubblico il momento che sta vivendo e questa è già una importante iniezione di positività. "Siamo all’inizio - dice -, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi".