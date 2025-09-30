Enrica Bonaccorti svela di avere un tumore: "Ora che l'ho detto mi sento già più forte"

La conduttrice ha svelato la sua malattia spiegando di voler uscire allo scoperto dopo essersi isolata da tutto per alcuni mesi
Per Enrica Bonaccorti è iniziata la battaglia più importante. La conduttrice con un post social ha svelato di avere un tumore e di essersi eclissata da tutto in questi ultimi mesi ma di aver deciso di uscire allo scoperto. Nella foto postata la Bonaccorti appare in sedia a rotelle mentre viene accompagnata in ospedale dalla figlia Verdiana. "Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell'assenza - scrive -, ma l'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora non sarei mai capace di affrontarla come lei". Il riferimento è a Eleonora Giorgi, morta a per un cancro al pancreas dopo aver affrontato la malattia fino all'ultimo con grande coraggio e persino con il sorriso sulle labbra.
La Bonaccorti non ha specificato che tipo di tumore abbia. La scoperta è avvenuta quattro mesi fa e da quel momento aveva deciso di isolarsi da tutto. "È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione - scrive -, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è…". Ma ora ha deciso di rendere pubblico il momento che sta vivendo e questa è già una importante iniezione di positività. "Siamo all’inizio - dice -, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi".
Tanti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento, da fan e ammiratori a colleghi e amici. Tra i tanti "cuori" arrivati ci sono quelli di Caterina Balivo, Valeria Graci, Cristina Quarante, Giampiero Ingrassia, Miriana Trevisan, Eva Grimaldi e Paola Saluzzi.
