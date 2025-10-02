Enrica Bonaccorti e il tumore: "Non sono disperata ma non ho tante speranze, vivo per mia figlia"

La conduttrice ha parlato per la prima volta del tumore che l'ha colpita, spiegando che è al pancreas e che si sta sottoponendo a cure pesanti

Enrica Bonaccorti parla della malattia che sta affrontando e delle sue condizioni attuali. La conduttrice, che pochi giorni fa con un post Instagram ha svelato di avere un tumore, lo ha fatto con una intervista televisiva Nel post originario aveva fatto riferimento alla malattia di Eleonora Giorgi e il riferimento non era genericamente verso una malata oncologica, infatti il tumore ha colpito il pancreas, esattamente come aveva fatto con l'attrice scomparsa a marzo. "Lei aveva uno spirito, una forza, io non credo che sarò mai così - ha detto la Bonaccorti che ha rivolto un pensiero alla figlia Verdiana -. La mia unica ragione di vita è mia figlia, per cui averla così vicina mi dà molta forza”.
Enrica Bonaccorti ha poi raccontato di come ha accolto la diagnosi, dopo la quale per quattro mesi si è chiusa in se stessa, evitando apparizioni pubbliche. "Mi sono come congelata: non ho provato né paura né tristezza, ma solo l'assenza, come un lungo letargo a occhi aperti" ha detto la conduttrice che guarda al futuro con una certa fatalità. "Non sono disperata, non ho neanche tante speranze, ma, insomma non sono disperata - ha spiegato -. Le cure che faccio sono pesanti, ma sto reagendo molto bene. Ho una parrucchetta in testa".
