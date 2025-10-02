Enrica Bonaccorti e il tumore: "Non sono disperata ma non ho tante speranze, vivo per mia figlia"

Enrica Bonaccorti parla della malattia che sta affrontando e delle sue condizioni attuali. La conduttrice, che pochi giorni fa con un post Instagram ha svelato di avere un tumore, lo ha fatto con una intervista televisiva Nel post originario aveva fatto riferimento alla malattia di Eleonora Giorgi e il riferimento non era genericamente verso una malata oncologica, infatti il tumore ha colpito il pancreas, esattamente come aveva fatto con l'attrice scomparsa a marzo. "Lei aveva uno spirito, una forza, io non credo che sarò mai così - ha detto la Bonaccorti che ha rivolto un pensiero alla figlia Verdiana -. La mia unica ragione di vita è mia figlia, per cui averla così vicina mi dà molta forza”.