Enrica Bonaccorti, dalla carriera in tv alla lotta contro il tumore

Enrica Bonaccorti continua a combattere la battaglia più importante della sua vita contro il tumore al pancreas. Lo scorso settembre, la conduttrice aveva reso pubblica la malattia, condividendo sui social uno scatto in ospedale dopo un periodo di silenzio.



"È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione - aveva esordito nella didascalia a corredo di uno scatto in cui si mostrava in sedia a rotelle, accompagnata dalla figlia Verdiana -. Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c'è… Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell'assenza, ma l'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora (Giorgi, ndr), non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all'inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi".



Nei giorni successivi, Enrica Bonaccorti era tornata sulla malattia specificando che il tumore l'aveva colpita al pancreas. "Non sono disperata, ma non ho neanche tante speranze", aveva commentato durante un'intervista televisiva, soffermandosi sulle cure a cui si stava sottoponendo e individuando nella figlia Verdiana la sua "unica ragione di vita".



"Ora che mi hanno sospeso la chemio, non ho avuto più dolori né nausea, ma mi è rimasta un po' di debolezza - aveva raccontato in un'altra intervista al settimanale "Gente" -. Il tumore si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, è impossibile operarlo, intervenire per rimuoverlo. Purtroppo. Ora devo iniziare le sedute di radioterapia. Ho speranza nella scienza, che ha fatto passi avanti incredibili, nella ricerca, che dobbiamo sostenere sempre più".