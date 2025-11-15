Logo Tgcom24
Televisione
a "verissimo"

Cesara Buonamici: "Il tumore al seno? Scoperto grazie alla prevenzione"

La giornalista si racconta a tutto tondo a "Verissimo"

15 Nov 2025 - 18:49
© Da video

© Da video

Cesara Buonamici si apre come raramente ha fatto davanti alle telecamere di "Verissimo", dove ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua vita, tra ricordi di famiglia, carriera e la battaglia contro il tumore al seno, affrontata con forza e determinazione.

"Proprio di recente ho fatto i controlli e fortunatamente va tutto bene", racconta con sollievo, rispondendo alla domanda di Silvia Toffanin. Poi aggiunge un messaggio importante, rivolto a tutte le donne: "È molto importante fare prevenzione. Io l'ho preso in tempo proprio grazie a questa".

Nel corso dell’intervista, Buonamici si lascia andare anche a un racconto più intimo, quello dell’amore per Joshua Kalman, il medico israeliano che è diventato suo marito nel 2022. "Da sposati qualcosa cambia. Mi piace dire 'mio marito'", confida sorridendo.

La giornalista ricorda anche come la loro storia sia nata e cresciuta a distanza, tra Roma e Tel Aviv: "All’inizio il nostro era un rapporto a distanza, siccome viveva a Tel Aviv facevamo avanti e indietro, ma dopo tre anni gli ho chiesto di venire in Italia".

