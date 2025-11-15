Martina De Ioannon su Gianmarco Steri: "Quando l'ho rivisto mi sono sentita come una ragazzina di 15 anni"

A "Verissimo" l’ex tronista di "Uomini e Donne" parla dell'amore per la sua "non scelta"
© Da video
Ospiti a "Verissimo", Martina De Ioannon e Gianmarco Steri raccontano la loro storia d’amore, nata dopo il percorso a "Uomini e Donne" e sbocciata quando entrambi avevano ormai chiuso le rispettive relazioni nate nel programma. Un sentimento inatteso, che li ha sorpresi ma che oggi vivono con naturalezza e serenità.
"Quando ci siamo salutati mi sono sentita una bambina di 15 anni", racconta De Ioannon, ricordando la sera in cui si sono rivisti per caso in un locale, poco dopo la fine delle loro storie. "Avevamo interrotto i rapporti, ma in quel momento ho capito che tra noi qualcosa non si era mai spento". Anche Steri conferma di aver provato una forte emozione: "In quell’istante ho percepito che tra noi c’era ancora qualcosa di irrisolto".
Davanti a Silvia Toffanin, i due ripercorrono le tappe del loro rapporto, tornando anche su quanto accaduto a "Uomini e Donne", quando lei aveva scelto un altro corteggiatore, Ciro. "Quando ho fatto la mia scelta, le emozioni mi portavano da un’altra parte. Non rinnego nulla", spiega l’ex tronista, sottolineando però che il legame con Gianmarco non si era mai del tutto spezzato.
Lui, che successivamente aveva vissuto la sua esperienza da tronista, ammette che quella fase gli è servita per rimettersi in gioco: "È stato un riscatto, ma mi sentivo spaesato", confessa. Oggi però entrambi si dicono felici, pronti a vivere il loro rapporto con calma, senza fretta e senza pressioni.