Martina De Ioannon su Gianmarco Steri: "Quando l'ho rivisto mi sono sentita come una ragazzina di 15 anni"

"Quando ci siamo salutati mi sono sentita una bambina di 15 anni", racconta De Ioannon, ricordando la sera in cui si sono rivisti per caso in un locale, poco dopo la fine delle loro storie. "Avevamo interrotto i rapporti, ma in quel momento ho capito che tra noi qualcosa non si era mai spento". Anche Steri conferma di aver provato una forte emozione: "In quell’istante ho percepito che tra noi c’era ancora qualcosa di irrisolto".