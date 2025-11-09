Max Giusti: "Nella mia carriera ho fatto più di cinquanta imitazioni"

"Sapete perché ho imitato Cristiano Malgioglio? Tra l'altro posso dirlo sono stato il primo a imitarlo, perché ora c'è la lotta ma io sono il primo e originale" prosegue scherzando. "Lo avevo visto in tv e mi sembrava assurdo che dicesse le "t" al posto delle "d" e le "c" al posto delle "g" e allora mi sono detto: ma come fa a stare in televisione? Da lì l'idea di imitarlo. Gli voglio bene, siamo amici e quando gli sono accanto mi resta davvero difficile non imitarlo", conclude in modo ironico Max Giusti.