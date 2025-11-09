Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Verissimo"

Strage di Latina, Antonietta Gargiulo: "La mia vita distrutta in pochi minuti"

A "Verissimo" l'unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel 2018 racconta la sua storia

09 Nov 2025 - 18:02
© Da video

© Da video

Ospite a "Verissimo" Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018 da parte dell'ex Luigi Capasso racconta le sofferenze e il dolore di continuare a vivere dopo essere scampata al femminicidio ma avendo perso le sue due figlie. "Oggi ho una dimensione del tempo un po' diversa, il tempo per me si è fermato, è stato complicato andare avanti. Sono stata molto male fisicamente, ero in fin di vita. Sia il recupero fisico che mentale è stato difficile" dice a Silvia Toffanin.

"La mia vita è stata distrutta in pochi minuti. Ho dovuto avvicinarmi alla mia storia molto lentamente, ci ho messo molto tempo. Era tutto troppo grande e troppo pesante, anche per capire quello che effettivamente era successo quel giorno quando il mio ex mi ha sparato sei colpi di pistola nel garage per poi andare nell'appartamento e uccidere le nostre due bambine" prosegue raccontando i dettagli della strage. 

"La mia storia non può restare un fatto di cronaca nera ma un faro di luce e speranza per altre donne e bambini che hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi" conclude. 

Leggi anche

Strage Latina, gli ultimi messaggi vocali di Antonietta all'amica: "Volevo un altro padre per le bimbe, questo mi ritrovo"

La strage di Latina: il caso Antonietta Gargiulo

strage di latina
verissimo