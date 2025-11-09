Strage di Latina, Antonietta Gargiulo: "La mia vita distrutta in pochi minuti"

Ospite a "Verissimo" Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018 da parte dell'ex Luigi Capasso racconta le sofferenze e il dolore di continuare a vivere dopo essere scampata al femminicidio ma avendo perso le sue due figlie. "Oggi ho una dimensione del tempo un po' diversa, il tempo per me si è fermato, è stato complicato andare avanti. Sono stata molto male fisicamente, ero in fin di vita. Sia il recupero fisico che mentale è stato difficile" dice a Silvia Toffanin.