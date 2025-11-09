Valentina Persia: "Ho cresciuto i miei figli da sola"

A "Verissimo" la comica racconta di essere una mamma severa e ansiosa
© Da video
Ospite a "Verissimo" Valentina Persia parla dei suoi due gemelli, Carlotta e Lorenzo, avuti ricorrendo alla fecondazione in vitro. "Adesso i miei figli hanno dieci anni, li ho cresciuti da sola. Anche ora non ho un compagno, sono loro a riempire le mie giornate. Stiamo bene" dice a Silvia Toffanin.
"Sono sicuramente una mamma ansiosa che cerca di non trasmetterlo, sono severa perché voglio che i miei bambini rispettino delle regole importanti di vita soprattutto nei confronti degli altri perché oggi c'è un po' una mancanza, una forma di non rispetto - prosegue - Quando scendiamo di casa mi piace che siano loro i primi a dire ai nostri vicini buongiorno, che siano di aiuto ai loro amichetti se hanno qualche difficoltà o patologia. Non devono mancare generosità e curiosità".
"La sera poi non mancano le cucinate o lo stare tutti insieme sul lettone. Mi piace viziarli ma spengo la tv la sera per poter parlare con loro, sono una madre sincera. Mi piacerebbe vederli sempre con la testa alzata e mai su uno smartphone perché attorno a noi accadano tante cose meravigliose e il tempo fugge" conclude Valentina Persia.