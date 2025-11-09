Valentina Persia: "Ho cresciuto i miei figli da sola"

"Sono sicuramente una mamma ansiosa che cerca di non trasmetterlo, sono severa perché voglio che i miei bambini rispettino delle regole importanti di vita soprattutto nei confronti degli altri perché oggi c'è un po' una mancanza, una forma di non rispetto - prosegue - Quando scendiamo di casa mi piace che siano loro i primi a dire ai nostri vicini buongiorno, che siano di aiuto ai loro amichetti se hanno qualche difficoltà o patologia. Non devono mancare generosità e curiosità".