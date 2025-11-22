Pamela Petrarolo, il compagno le fa la proposta di matrimonio a "Verissimo": "Mi vuoi sposare?"

Assieme da diversi anni, i due, nel 2020, hanno avuto una bambina: Futura
Pamela Petrarolo si prepara a pronunciare il sì più importante della sua vita. Il compagno Giovanni Benevento le ha chiesto di sposarla nello studio di "Verissimo", in un momento carico di emozione, alla presenza della loro bambina, Futura, nata nel 2020. Un gesto inatteso, che ha commosso il pubblico e suggellato una storia d’amore costruita con pazienza, fiducia e quotidiana complicità.
La showgirl, oggi 49enne e mamma anche di Alice (2003) e Angelica (2016), avute dal primo matrimonio, ha raccontato con sincerità il percorso che l’ha portata a credere nuovamente nei sentimenti profondi: "È un amore unico. Quando ho divorziato dal mio primo marito pensavo 'chi se la prende una donna di 40 anni con due figlie?'. Credevo di non trovare più l’amore. Invece Giovanni è stato un dono di Dio. E oggi non posso fare a meno di lui".
La relazione con l'uomo è iniziata nel 2019. Da allora, la coppia ha imparato a costruire una quotidianità solida, fatta di sostegno reciproco, presenza e ascolto. "Non è facile trovare una persona su cui contare, che sia disposta ad ascoltarti e resti al tuo fianco nei momenti più difficili", ha aggiunto la showgirl, parlando di un legame che considera ormai un punto fermo della sua vita.
Anche Benevento, seduto accanto a lei nello studio, ha voluto raccontare la sua visione della loro relazione. "È un amore intenso. Come in tutti i rapporti ci sono alti e bassi, momenti complicati e sfide da affrontare. Ogni giorno ci si mette in discussione", ha spiegato, sottolineando quanto il dialogo e la volontà di comprendersi siano il vero segreto della loro unione.