Tina Cipollari: "Diventare nonna? Adesso non è il momento"

Mamma di tre ragazzi — Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con Kikò Nalli — Cipollari racconta che questa iperprotezione è parte di lei da quando è diventata madre. "Ero così anche quando erano piccoli, ma pensavo di migliorare col tempo. Invece sono peggiorata", ammette con un sorriso affettuoso.