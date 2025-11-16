Tina Cipollari: "Diventare nonna? Adesso non è il momento"

La storica opinionista di "Uomini e Donne" si racconta a "Verissimo"
© Da video
"Diventare nonna? Adesso non è il momento". A "Verissimo", Tina Cipollari parte da qui: da un desiderio che per il futuro non esclude affatto, ma che oggi — confessa — non si sente pronta ad abbracciare. "Mi sono un po’ tranquillizzata ora che i miei figli sono grandicelli. Quindi ricominciare da capo no. Adesso no, in futuro mi piacerebbe".
Da questo punto, la storica opinionista di" Uomini e Donne" apre il cuore e racconta a Silvia Toffanin il suo rapporto con i tre figli, rivelando un lato profondamente apprensivo che la accompagna da sempre.
La donna ammette, senza girarci attorno, di essere una "mamma molto ansiosa", al punto da pensare che forse sarebbe utile chiedere un aiuto esterno. "Ho una vera e propria malattia — racconta — quando escono controllo l’orologio ogni mezz’ora. Mando messaggi, li chiamo, e se non rispondono inizio a contattare gli amici o i genitori degli amici".
Un’attenzione costante che non si ferma nemmeno a casa: "Se si siedono a tavola e dietro hanno un quadro mi chiedo 'e se cadesse?'. Prima che vadano a farsi la doccia verifico che non ci siano residui di sapone, così non scivolano. Quando mangiano ripeto sempre 'masticate piano', ho paura possa andare qualcosa di traverso".
Mamma di tre ragazzi — Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con Kikò Nalli — Cipollari racconta che questa iperprotezione è parte di lei da quando è diventata madre. "Ero così anche quando erano piccoli, ma pensavo di migliorare col tempo. Invece sono peggiorata", ammette con un sorriso affettuoso.