Edwige Fenech: "In Francia ho vissuto il pregiudizio di essere algerina"

Nata in Algeria da madre siciliana e padre francese, ha vissuto sulla propria pelle la durezza della fuga e la difficoltà di ricominciare altrove. "Quando papà ci ha raggiunto in Francia è stato difficile ricostruirsi, perché eravamo considerati nemici del Paese", racconta l’attrice. "Ci dicevano di tornare a casa, quando una casa non l'avevamo più. Non potevo nemmeno iscrivermi alla scuola di danza: ci fecero capire che era al completo".