Mercedesz Henger incinta: "Ho avuto una brutta infezione all'appendice"

"Adesso sta andando bene ma dall'ultima volta che sono stata qui ho avuto un piccolo problema. Mi è venuta un'infezione all'appendice che non sarebbe nulla di che generalmente ma in gravidanza diventa una cosa più preoccupante. Fortunatamente siamo riusciti a combatterla con solo l'uso degli antibiotici e quindi ora mangerò in bianco fino a febbraio, per la piccola Aurora questo e altro" racconta Mercedesz Henger.