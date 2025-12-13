Mercedesz Henger incinta: "Ho avuto una brutta infezione all'appendice"

A "Verissimo" l'influencer insieme a sua madre Eva Henger: "Ho risolto fortunatamente con degli antibiotici"
© Da video
Mercedesz Henger, in compagnia della madre Eva, racconta a "Verissimo" l'attesa della sua prima figlia e il problema di salute affrontato in questo momento molto speciale della sua vita. "Manca pochissimo e io mi sto agitando, mancano due mesi esatti" dice l'influencer.
"Adesso sta andando bene ma dall'ultima volta che sono stata qui ho avuto un piccolo problema. Mi è venuta un'infezione all'appendice che non sarebbe nulla di che generalmente ma in gravidanza diventa una cosa più preoccupante. Fortunatamente siamo riusciti a combatterla con solo l'uso degli antibiotici e quindi ora mangerò in bianco fino a febbraio, per la piccola Aurora questo e altro" racconta Mercedesz Henger.
"Mi sono spaventata" aggiunge Eva Henger presente nello studio di Silvia Toffanin. "Eravamo insieme quando ha iniziato a lamentare dei dolori che sono poi aumentati il giorno dopo, le ho detto vai immediatamente al pronto soccorso e per fortuna è andato tutto bene" ha concluso.