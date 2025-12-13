Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Verissimo"

Mercedesz Henger incinta: "Ho avuto una brutta infezione all'appendice"

A "Verissimo" l'influencer insieme a sua madre Eva Henger: "Ho risolto fortunatamente con degli antibiotici"

13 Dic 2025 - 18:25
© Da video

© Da video

Mercedesz Henger, in compagnia della madre Eva, racconta a "Verissimo" l'attesa della sua prima figlia e il problema di salute affrontato in questo momento molto speciale della sua vita. "Manca pochissimo e io mi sto agitando, mancano due mesi esatti" dice l'influencer.

"Adesso sta andando bene ma dall'ultima volta che sono stata qui ho avuto un piccolo problema. Mi è venuta un'infezione all'appendice che non sarebbe nulla di che generalmente ma in gravidanza diventa una cosa più preoccupante. Fortunatamente siamo riusciti a combatterla con solo l'uso degli antibiotici e quindi ora mangerò in bianco fino a febbraio, per la piccola Aurora questo e altro" racconta Mercedesz Henger.

"Mi sono spaventata" aggiunge Eva Henger presente nello studio di Silvia Toffanin. "Eravamo insieme quando ha iniziato a lamentare dei dolori che sono poi aumentati il giorno dopo, le ho detto vai immediatamente al pronto soccorso e per fortuna è andato tutto bene" ha concluso.

Leggi anche

Mercedesz Henger incinta al quinto mese svela i dettagli sulla sua gravidanza

Mercedesz Henger a "Verissimo" svela il sesso del figlio: "Non ce l'aspettavamo"

mercedesz henger
eva henger
gravidanza
verissimo