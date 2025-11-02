Mercedesz Henger incinta al quinto mese svela i dettagli sulla sua gravidanza

La figlia di Eva Henger diventerà mamma a febbraio di una bambina che si chiamerà Aurora
Mercedesz Henger presto diventerà mamma. E' al quinto mese di gravidanza, il pancione cresce e lei non sta più nella pelle. Sui social sfoggia le curve e non si tira indietro davanti alle domande dei follower. A chi glielo chiede, risponde di aver preso 3 kg e che già alla quindicesima settimana di gestazione ha sentito muovere la bimba. Sua figlia nascerà a febbraio e si chiamerà Aurora.
"Tra la quindicesima e la sedicesima settimana. Ho scritto subito a mia madre. Non sapevamo neanche il sesso ancora… da quel giorno ho iniziato a sentirla regolarmente", spiega Mercedesz Henger ai follower che vogliono sapere quando ha iniziato a sentire la bimba muoversi. Poi specifica: "Ovviamente qualsiasi cosa io vi dica, riguarda la mia gravidanza. Ogni gravidanza, come ogni donna, è diversa. Io condivido solo quella che è la mia esperienza".
La dolce attesa di Mercedesz Henger procede per il meglio, e lei si gode appieno questo periodo magico. Con la mamma Eva Henger ha trascorso una splendida vacanza a Sharm el-Sheikh, che è stata anche l'occasione per sfoggiare le nuove forme che la gravidanza le ha regalato. Dopo un periodo di allontanamento, Mercedesz ha recuperato con sua madre un rapporto di grande affetto, "Avrei così tanto da scrivere, ma sei sdraiata qui accanto a me e non voglio mettermi a piangere (cosa che succede fin troppo spesso in questo periodo). Quindi dico solo: grazie mamma. Grazie per i tuoi insegnamenti, per la vita che mi hai donato, per il tuo supporto in questo periodo e semplicemente per la persona che sei… Ah! E anche per questa meravigliosa vacanza insieme!", ha scritto postando le foto dall'Egitto.
Mercedesz Henger ha annunciato la gravidanza ad agosto, postando un tenero video social insieme al fidanzato Alessio Salata, di 11 anni più giovane. I due fanno coppia dal 2023 e vivono insieme in un paesino in Liguria. "Cercavo una persona che volesse le stesse cose che voglio io, e l’ho trovata", ha detto lei. Il gender reveal è avvenuto a "Verissimo", dove hanno scoperto che diventeranno genitori di una bambina: "Non ce l'aspettavamo per niente, eravamo convinti che fosse in arrivo un maschio!" ha commentato lei. Ma che sia fiocco azzurro o rosa, tutto sommato non è importante: "Vorrei che il mio bambino cresca in un ambiente completamente focalizzato su una famiglia unita".