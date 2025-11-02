Mercedesz Henger incinta al quinto mese svela i dettagli sulla sua gravidanza

Mercedesz Henger ha annunciato la gravidanza ad agosto, postando un tenero video social insieme al fidanzato Alessio Salata, di 11 anni più giovane. I due fanno coppia dal 2023 e vivono insieme in un paesino in Liguria. "Cercavo una persona che volesse le stesse cose che voglio io, e l’ho trovata", ha detto lei. Il gender reveal è avvenuto a "Verissimo", dove hanno scoperto che diventeranno genitori di una bambina: "Non ce l'aspettavamo per niente, eravamo convinti che fosse in arrivo un maschio!" ha commentato lei. Ma che sia fiocco azzurro o rosa, tutto sommato non è importante: "Vorrei che il mio bambino cresca in un ambiente completamente focalizzato su una famiglia unita".

