Mercedesz Henger: "Con Nico ho fatto io il primo passo"

La love story di Mercedesz Henger e Nico D'Amore ha incuriosito i follower dell'influencer, che non perdono occasione di tempestarla di domande su come sia iniziata tra loro. "Avete ragione, inizio a rispondere ad alcune", scrive rivelando di essere stata lei a prendere l'iniziativa. "Le prime parole riguardavano per l'appunto il suo brand perché la nostra prima interazione è stata proprio per una collaborazione", racconta. A chi chiede se riesca facilmente a gestire un rapporto pur essendo sempre in giro per impegni professionali, lei replica: "Alla fine trovo sempre il tempo e il modo di stare con lui, e anche lui, lavoro permettendo, fa lo stesso. Inoltre penso che non sia necessariamente un male avere i propri spazi ogni tanto".



Le vacanze a Sharm-el-Sheik - Mercedesz Henger è uscita allo scoperto con Nico D'Amore a Capodanno. Si sono goduti una bellissima vacanza a Sharm-el-Sheik che ha offerto l'occasione giusta per il primo post di coppia: "Ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più", ha scritto la bella influencer. Dalle vacanze al caldo ha condiviso tanti scatti con il suo nuovo amore, con cui dimostra di avere tanta complicità. Si abbracciano, si coccolano, si sorridono con occhi languidi e i fan sono contenti di vedere che la loro beniamina ha finalmente ritrovato la serenità.

Di nuovo felice - Mercedesz Henger è finalmente felice con Nico D'Amore. Lui è un imprenditore nel settore della pelletteria di lusso, molto riservato e schivo sui social e di certo estraneo al mondo dello showbiz. L'influencer in passato era stata legata a Lucas Peracchi per due anni, ma la loro storia è finita malissimo. C'è poi stato flirt all'"Isola dei Famosi" con Edoardo Tavassi, ma si è concluso con un nulla di fatto. Ora è arrivato Nico a farle battere il cuore: la loro storia è ancora tutta da scrivere ma l'inizio è decisamente promettente.