Mercedesz Henger presenta sui social il nuovo amore

Mercedesz Henger celebra l'inizio del nuovo anno postando un paio di scatti con Nico D'Amore in piscina, lei in bikini che svela le curve e lui con un paio di boxer gialli e muscoli guizzanti in mostra. "Il 2022 mi ha portato talmente tanta felicità e cose belle che a stento ci credo. Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare l’"Isola" per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma…. Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita. E poi… ho trovato pure te. E che posso dire… ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più", ha scritto su Instagram per debuttare con il suo nuovo amore.

Vacanze di Capodanno - Mercedesz Henger e Nico D'Amore sono affiatatissimi e molto innamorati. Sui social, ora che sono usciti allo scoperto, l'influencer posta le immagini delle loro mani intrecciate mentre si rilassano sotto il sole a bordo piscina. L'ultima notte del 2022 è stata emozionante e piena di divertimento, e il giorno dopo l'influencer scherza: "Mi è per caso passato in faccia un camion?".

La storia con Lucas Peracchi - Mercedesz Henger è stata legata per due anni a Lucas Peracchi, una storia intensa ma molto travagliata. "Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati" aveva commentato lei all'indomani della rottura, anche se voci di corridoio attribuiscono la fine della relazione a una serie di tradimenti di lei. Tra loro ormai non c'è più alcun rapporto: "Non ce n’è motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso" ha detto. Lei ha lasciato Castell'Arquato, dove si era trasferita per stare insieme al personal trainer e, dopo una pausa milanese, è tornata a vivere a Roma.



Il flirt con Edoardo Tavassi - Dopo la rottura con Lucas Peracchi, Mercedesz Henger è rimasta a lungo felicemente single. Durante l'esperienza all'"Isola dei Famosi" ha perso la testa per Edoardo Tavassi ma, dopo un avvicinamento iniziale, tra loro non è mai ingranata. Nei mesi successivi, l'incontro con Nico D'Amore le ha cambiato la vita e ora non potrebbe essere più felice.