Mercedesz Henger a "Verissimo" svela il sesso del figlio: "Non ce l'aspettavamo"

Sul nome scelto per la loro prima figlia, a svelarlo è il futuro papà Alessio, di 11 anni più giovane della fidanzata con cui è insieme da circa un anno e mezzo: "Si chiamerà Aurora, come una delle principesse della Disney", dice. "Abbiamo scelto un nome italianissimo e per me ha un significato astrale importate", aggiunge Mercedesz che poi confida come la madre, Eva Henger, non veda l'ora di diventare nonna. "Quando ho attraversato le prime nausee la chiamavo tutti i giorni e insieme alla mamma di Alessio mi sta aiutando tanto, i loro consigli sono indispensabili", ammette.