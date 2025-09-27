Mercedesz Henger a "Verissimo" svela il sesso del figlio: "Non ce l'aspettavamo"

La showgirl ospite in studio insieme al fidanzato parla anche della madre Eva: "Non vede l'ora di diventare nonna"
© Da video
Nello studio di "Verissimo" Mercedesz Henger e il fidanzato Alessio Salata rivelano in stile "gender reveal party" il sesso del loro primo figlio. "Vorrei che il mio bambino cresca in un ambiente completamente focalizzato su una famiglia unita", è la premessa della showgirl ricordando le difficoltà vissute da giovane insieme alla madre Eva Henger alla sorella Jennifer per via dell'assenza del padre biologico.
Con una suspence crescente, lo studio del talk show di Canale 5 si colora infine di un tripudio di cuori color rosa, segno inequivocabile che l'attrice italo-ungherese, giunta al quinto mese di gravidanza, è in dolce attesa di una bambina. "Non ce l'aspettavamo per niente, eravamo convinti che fosse in arrivo un maschio!", confida Mercedesz.
Sul nome scelto per la loro prima figlia, a svelarlo è il futuro papà Alessio, di 11 anni più giovane della fidanzata con cui è insieme da circa un anno e mezzo: "Si chiamerà Aurora, come una delle principesse della Disney", dice. "Abbiamo scelto un nome italianissimo e per me ha un significato astrale importate", aggiunge Mercedesz che poi confida come la madre, Eva Henger, non veda l'ora di diventare nonna. "Quando ho attraversato le prime nausee la chiamavo tutti i giorni e insieme alla mamma di Alessio mi sta aiutando tanto, i loro consigli sono indispensabili", ammette.
