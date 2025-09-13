Logo Tgcom24
Anna Tatangelo a "Verissimo" svela il sesso del figlio: "Emozione grande"

La cantante racconta la sua seconda gravidanza a 15 anni dal primo figlio avuto dall'ex Gigi D'Alessio: "Si chiamerà Beatrice"

13 Set 2025 - 17:07
Anna Tatangelo è stata la prima ospite della nuova stagione di "Verissimo". Nel popolare talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, la cantante, al sesto mese di gravidanza ha svelato il sesso del nascituro: "Aspetto una bimba, si chiamerà Beatrice", ha detto la vincitrice del Festival di Sanremo giovani 2002.

Nello studio è andato in scena un vero e proprio "gender reveal" con uno spettacolo di luci e suspence crescente che alla fine ha visto trionfare il colore rosa. "Qui vedo lo zampino di mia mamma che dopo la nascita del mio primo figlio Andrea mi disse che toccava fare una femminuccia", ha raccontato l'artista che a dicembre diventerà madre per la seconda volta a 15 anni dalla nascita del primo figlio avuto insieme al'ex marito Gigi D'Alessio

"Adesso arriva questa principessa e per me è un'emozione grandissima", ha aggiunto Tatangelo che non nasconde la gioia per l'arrivo di una bambina in arrivo dal compagno Giacomo Buttaroni con cui è insieme dal 2024. "Avere una coppia è un completamento come donna", ha detto la cantante. 

