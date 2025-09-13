Anna Tatangelo a "Verissimo" svela il sesso del figlio: "Emozione grande"

Nello studio è andato in scena un vero e proprio "gender reveal" con uno spettacolo di luci e suspence crescente che alla fine ha visto trionfare il colore rosa. "Qui vedo lo zampino di mia mamma che dopo la nascita del mio primo figlio Andrea mi disse che toccava fare una femminuccia", ha raccontato l'artista che a dicembre diventerà madre per la seconda volta a 15 anni dalla nascita del primo figlio avuto insieme al'ex marito Gigi D'Alessio.