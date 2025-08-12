L'estate d'oro di Anna Tatangelo: "Con Giacomo Buttaroni mi sento amata e protetta"

Per Anna Tatangelo questa è un'estate speciale. La cantante ha annunciato a giugno di essere incinta. Per lei si tratta del secondo figlio, il primo dal suo attuale fidanzato, l'ex calciatore e ora allenatore, Giacomo Buttaroni. Una relazione che a lei dà tanta serenità dopo anni difficili, come ha raccontato in una intervista al "Corriere della sera". "Oggi, per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità - ha detto la cantante -. Buttaroni è entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio".