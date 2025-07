Anna Tatangelo incinta al mare, le foto col pancione nudo

Anna Tatangelo incinta del suo secondo figlio si concede una bella vacanza in Sardegna. Dopo un’estate piena di concerti e impegni in tutta Italia, la cantante si gode il sole e il mare di Chia in un lussuoso resort, mostrando con orgoglio in costume da bagno la sua abbronzatura dorata e il pancione ormai evidente. Da poco ha annunciato la gravidanza, ma non ha rinunciato a salire sul palco. Ora però è arrivato anche per lei il momento di rallentare.