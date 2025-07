Anna Tatangelo mostra con orgoglio il pancione sui social

Il settimanale Oggi qualche giorno fa ha immortalato Anna Tatangelo e il compagno Giacomo Buttaroni mentre entrano nella clinica Mater Dei, nel cuore del quartiere Parioli a Roma. La cantante, splendida e radiosa, indossava un body rosa che metteva in risalto le curve della maternità, accendendo l’ipotesi che la coppia possa essere in attesa di una femminuccia. Dopo il primo figlio Andrea, oggi quindicenne e nato dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio, la cantante di Sora si prepara così a vivere una nuova avventura da mamma. La storia con Giacomo Buttaroni, imprenditore ed ex allenatore di calcio del figlio Andrea, è nata proprio a bordo campo. Da una conoscenza sportiva si è trasformata in una relazione sentimentale.