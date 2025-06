“Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici. E’ un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose” ha detto Giuseppe Tatangelo, fratello di Anna, al settimanale “DiPiù Tv” parlando della relazione tra la cantante e Giacomo Buttaroni.