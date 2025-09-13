Logo Tgcom24
Al via la nuova stagione di Verissimo

Doppio appuntamento, sabato e domenica. Per la padrona di casa un anniversario importante: "Sono arrivata al ventesimo anno di conduzione, questo programma mi ha accompagnato in tutte fasi della vita"

di Eleonora Rossi Castelli
13 Set 2025 - 14:03
Al via la nuova stagione di Verissimo. Da oggi pomeriggio alle 16.30 Silvia Toffanin torna su Canale 5. Doppio appuntamento, sabato e domenica. Si parte con grandi ospiti, e ci sarà anche un tributo al re della moda, Giorgio Armani. E per la padrona di casa si celebra un anniversario importante.

