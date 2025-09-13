Doppio appuntamento, sabato e domenica. Per la padrona di casa un anniversario importante: "Sono arrivata al ventesimo anno di conduzione, questo programma mi ha accompagnato in tutte fasi della vita"di Eleonora Rossi Castelli
Al via la nuova stagione di Verissimo. Da oggi pomeriggio alle 16.30 Silvia Toffanin torna su Canale 5. Doppio appuntamento, sabato e domenica. Si parte con grandi ospiti, e ci sarà anche un tributo al re della moda, Giorgio Armani. E per la padrona di casa si celebra un anniversario importante.
