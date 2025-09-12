Logo Tgcom24
"Verissimo", la nuova stagione riparte con Raoul Bova e Katia Ricciarelli

Il talk show condotto da Silvia Toffanin torna sabato 13 e domenica 14 settembre alle 16.30 su Canale 5

12 Set 2025 - 12:24
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Sabato 13 e domenica 14 settembre torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, "Verissimo". Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. Tanti gli ospiti del weekend: da Raoul Bova e Katia Ricciarelli ad Anna Tatangelo e Samira Lui.

Gli ospiti di sabato

 Silvia Toffanin inaugura un nuovo ciclo di interviste a partire dal ritratto di una donna dalle mille sfumature: Luciana Littizzetto. In studio, la gioia per la dolce attesa di Anna Tatangelo e il successo di Samira Lui, che affianca ogni sera Gerry Scotti nella nuova edizione, sbanca ascolti, de “La Ruota della Fortuna”. A Verissimo anche Pamela Petrarolo, con la madre Cinzia, per affrontare la delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel. E ancora, le straordinarie emozioni di Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, proclamato santo, domenica scorsa, da Papa Leone XIV. Infine, riflettori puntati sulle recentissime nozze di Naike Rivelli.

Gli ospiti di domenica

 L’appuntamento domenicale si aprirà con Raoul Bova in esclusiva - al via su Canale 5 con la terza stagione della serie “Buongiorno, mamma!” – che parlerà per la prima volta in tv dopo la bufera mediatica che lo ha travolto quest’estate. E per la prima volta dalla morte del grande Pippo Baudo, parlerà a Verissimo anche Katia Ricciarelli. Inoltre, ospiti del talk: Michelle Hunziker, pronta a tornare dal 16 settembre su Canale 5 con “Io Canto Family”, la voce e la carriera in ascesa di Matteo Bocelli e le emozioni di Cecilia Rodriguez in attesa della sua prima figlia.

