Sabato 13 e domenica 14 settembre torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, "Verissimo". Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. Tanti gli ospiti del weekend: da Raoul Bova e Katia Ricciarelli ad Anna Tatangelo e Samira Lui.