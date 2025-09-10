Silvia Toffanin festeggia 20 anni di Verissimo: "L'intervista del cuore a Costanzo"

In questi due decenni le poltrone di "Verissimo" hanno accolto celebrità italiane e internazionali (da Shakira a Madonna, passando per Sylvester Stallone e Carla Fracci, solo per citarne alcuni), ma l'intervista che porta nel cuore è quella a Maurizio Costanzo: "Tra gli incontri che mi hanno più emozionato un posto speciale è occupato da un vero maestro del giornalismo come Maurizio Costanzo, per l’umanità, gli insegnamenti e le parole di affetto che mi ha riservato e che conservo gelosamente nel cuore". Proprio al giornalista saranno dedicati alcuni speciali di prima serata di "Verissimo", in cui renderà omaggio alla formula de "L’intervista" di Maurizio Costanzo.