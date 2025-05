"Verissimo" chiude in bellezza con lo special su "Amici"

Non mancheranno le emozioni e le sorprese anche per gli altri ragazzi arrivati in finale: la cantante Antonia, che si è aggiudicata il premio della critica, la ballerina Alessia, che sarà tra le professioniste della prossima edizione del talent e il danzatore Francesco, che ha ricevuto proposte molto prestigiose. A commentare la loro evoluzione e crescita alcuni tra i professori che li hanno accompagnati in questo bellissimo viaggio: Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Rudy Zerbi. Per celebrarle i ragazzi e il loro successo sarà in studio anche il giudice Cristiano Malgioglio.