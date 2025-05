Si apre il televoto e si inizia con i tre ballerini. Al termine della manche uno sarà eliminato. Inizia Alessia con un paso doble ambientato nel mondo dei pirati. Dopo di lei si esibisce Daniele e chiude il terzetto Francesco. Al termine dell'esibizione Maria vuole fare mea culpa: "È stato un errore nostro se Francesco non è arrivato prima - dice -, ha fatto i casting quattro volte e non so perché non lo abbiamo preso". Tre esibizioni diverse tra loro ma tutte di livello ma è già tempo del secondo giro. Alessia adesso propone un jive, Daniele balla su "A Sky Full of Stars" dei Coldplay, mentre Francesco chiude con la Sinfonia 40 di Beethoven ("Un po' rimordenizzata...").