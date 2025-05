Ad "Amici" sfida a 5 per la vittoria finale

TrigNO, Antonia, Alessia, Daniele e Francesco possono contare sul supporto degli insegnanti che li hanno accompagnati durante il lungo percorso all'interno della scuola: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Per gli scommettitori, il grande favorito tra i 5 allievi finalisti è TrigNO, il cantante 23enne di Asti, seguito da Anna Pettinelli e che durante lo show ha pubblicato quattro inediti (la prossima settimana uscirà il suo primo Ep "A un passo da me"). Se la dovrà vedere con Alessia, la 23enne campionessa di latino-americano originaria di Fondi, pupilla della maestra Celentano, e con Antonia, 19enne di Napoli, con Rudy Zerbi come prof di riferimento. La ragazza ha già vinto il Premio Spotify Singles, i suoi 4 inediti saranno raccolti nell'Ep "Relax", in uscita il 23 maggio. Stando ai bookmaker, poche chance di vittoria per gli altri due ballerini nonostante tra loro ci sia un allievo eclettico come Daniele, il più giovane con i suoi 18 anni, sempre nel team Celentano, e un fuoriclasse come Francesco, 24enne pugliese seguito da Emanuel Lo, che intanto ha messo da parte una Borsa di studio per Alvin Ailey Summer Intensive a New York. Per il quinto anno consecutivo la firma del direttore artistico è del coreografo internazionale Stephane Jarny.