"Amici 24", i finalisti sono Francesco, Alessia, Daniele, TrigNo e Antonia | Nicolò eliminato

Terzo finalista Daniele - La sfida è tra Daniele e Antonia, quest’ultima tenta di aggiudicarsi la maglia della finale cantando New York, New York, mentre il ballerino danza sulle note di Falling di Harry Styles. "Credo che debba andare in finale Antonia" dice Amadeus. "Ho paura di andare via" rivela Daniele a Maria De Filippi. "Amore, ma ti mando io in finale" lo rassicura Cristiano Malgioglio. La performance del ballerino convince anche Elena D'Amario che gli assegna la vittoria.